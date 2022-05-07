Türkiye Gazetesi

Bennur Karaburun ve Samet Ateş, 2013 yılında Bursa’da çekilen fotoğrafla Türkiye'nin en çok konuşulan karesi olmuşlardı.

O fotoğraftan sonra Karaburun, 26’ncı dönemde AK Parti’nin Bursa milletvekili olarak siyasete atılmış, Ateş de yakın koruması olmuştu.

12 yıllık arkadaş olan çift şimdilerde ise birlikteliğini hayat arkadaşlığı olarak devam ettirmenin planlarını yapıyor.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görevli komiser Ateş, 6 Mayıs’ta evlilik teklifi yaptığı Karaburun’dan ‘Evet’ cevabını aldı.

9 YILIN SONUNDA İKNA ETTİ

Samet'in kendisini uzun süredir ikna etmeye çalıştığını ifade eden Karaburun, "Ancak ben engelli olduğum ve onu mutsuz edeceğimi düşündüğüm için buna cesaret edemedim. Osmangazi Köprüsü Bursa ve İstanbul’u bağlayan en uzun köprü. Evliliğimizin de uzun ömürlü olması için orayı tercih etti" dedi.

Bennur Karaburun ve Samet Ateş çifti, 8 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek nişan töreninin ardından 11 Haziran’da dünya evine girecek.

Özel izinle dünya evine girdiler Artvin’de koronavirüs yasakları nedeniyle düğün yapamayan çift, 1 saatlik özel izin alarak dünya evine girdi. Gelin Fatma Özçelik, hayalini kurduğu gelinliği bir saatlik giymenin mutluluğunu yaşadı.

İşitme engelli çift, işaret dili ile dünya evine girdi Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dünya evine giren işitme engelli çift, nikah töreninde işaret diliyle ‘Evet’ dedi