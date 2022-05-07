Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç karşı yönden gelen araçla çarpışması üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin son duurm henüz belirsizliğini koruyor.

KAZANIN ŞİDDETİYLE ARAÇ DEVRİLDİ

Kaza, Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö (16) idaresindeki hafif ticari araç, H.A idaresindeki hafif ticari araca çaptı. Çapmanın etkisiyle hafifi ticari araç devrildi, içerisinde bulunan E.Ü. ve S.F.S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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