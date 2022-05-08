Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kalp ve yüksek tansiyon hastalığı olduğu öğrenilen bir kadın evinin bahçesinde komşuları tarafından hareketsiz olarak bulundu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP VE YÜKSEK TANSİYON HASTASIYDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Çakırcaali Mahallesinde 19.00 sıralarında R.Y. (62) isimli kadın, komuşuları tarafından evinin bahçesinde yerde hareketsiz yatar vaziyette bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Ekiplerince yapılan müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Komşuları, kadının kalp ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olduğunu ifade ederken, R.Y.'nin cenazesi ölü muayenesi işlemleri için Alaşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

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