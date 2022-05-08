Şirvan ilçesine bağlı Damlı köyünde aniden bastıran yağışlar sele neden olurken, sele kapılan 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
Hayvan sahibi Mahmut Epçever, 30’a yakın keçi ve oğlakların sele kapılarak telef olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.
Cezayir'de şiddetli yağış sele neden oldu Cezayir'de etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken, onlarca araç sel sularında sürüklendi.
Gazze'de sağanak sele neden oldu: Mahsur kalan 152 kişi kurtarıldı Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde etkili olan aşırı yağışlar sonucu sokakları ve evleri su bastı, mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ve sivil savunma ekipleri seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan 152 kişi kurtarıldı.