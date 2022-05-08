Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya lkarışan araçlardan birinin şoförü olay yerinden kaçtı.

2 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Tosya D-100 kara yolu Eco mevkiinde Samsun istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobile iddialara göre aynı istikamete seyir halinde olan ve plakası tesbit edilemeyen bir başka araç çarparak kaza yerini terk etti. Meydana gelen Trafik Kazasında çarpmanın etkisi ile yoldan çıkarak sulama kanalına düşen araç içinde bulunan B.A (33) ve Ö.Y.K (22) isimli şahıslar yaralandı.

ARAÇTAN SAVRULDU

Çarpmanın etkisi ile araçtan yola savrulan Ö.Y.K isimli yaralı olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı ve ilk müdahahelesi yapılan yaralı şahıs Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tosya D100 karayolunda meydana gelen Trafik Kazası sonrası Bölge Trafik ekipleri inceleme başlattı.

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