Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanı 76 yaşındaki Salman Yaşdal evinde ölü bulundu. Vatan Partisinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken savcılığın şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Yaşdal’dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Eve gelen ekipler Yaşdal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Salman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İYİ Parti'yi karıştıran iddia: İlçe başkanı kadın yönetim kurulu üyesini darp etti Kütahya'da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu'ndan üye olarak görev alan Sülbiye Yüksel, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı tarafından darp edildiğini iddia edip, şikayetçi oldu. Yüksel'in hastaneden darp raporu aldığı da öğrenildi.