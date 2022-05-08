Türkiye Gazetesi

İli eltinin kıskançlık kavgası kanlı bitti ve duyanları hayrete düşürdü çünkü eltilerden biri diğerinin ağzından silahla vurdu ve kadını yaraladı. İstanbul Sarıyer'de meydana gelen oalyda iddiaya göre S.G ile eşinin kardeşinin nişanlısı E.E arasında kıskançlık yüzünden zaman zaman tartışma yaşanıyordu.

İki elti arasındaki bu tartışmalardan biri olay günü sokakta yaşandı. Kavga sırasında S.G önce eltisini darp etti ardından belinden silah çıkardı, diğer elti E.E silahı almak istediğinde gözü dönen eltisi ateş açtı.

Kurşun E.E'nin yanağına isabet etti ve kanlar içinde yere yığıldı. S.G ise Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Yanağına saplanan kurşun ameliyat ile alındı.

'GÜZELİM DİYE KISKANIYOR'

Ameliyattan sonra yaşananları anlatan E,E " Bunların hepsi ben ondan daha güzelim diye oldu. "Hem beni kıskanıyor, hem de öldürmek istedi. Bana küfür ve hakaret ederek silah çekti. Silahı almak istediğimde ateş açtı. Kurşun yanağıma saplandı. Beni kıskandığı için sürekli bana saldırıyordu." dedi.

GÖZÜ DÖNEN ELTİ TUTUKLANDI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Kağıthane'de bir arkadaşının evinde saklanırken gözaltına alınan şüpheli elti Sevtap Gülünbülbülü emniyette verdiği ifadesinde; "Beni hep kıskanıyordu tartıştık" dediği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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