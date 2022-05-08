Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika hava durumu tahmin raporunu yayımladı, 8 Mayıs 2022 hava nasıl olacak belli oldu. Pazar planı yapanlar 'bugün hava nasıl olacak' diye merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin haritasını yayımladı. Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

8 MAYIS 2022 HAVA DURUMU

Bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

8 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

"BATIDA 3-4 GÜN YAĞIŞ YOK"

Prof. Dr. Orhan Şen, "Yağış doğuya yaslandı. Batıda 3-4 gün yağış yok. Pazartesi akşamı ve Çarşamba günü 10'ar saatlik Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgesine yağış geliyor. Doğuda yağışa devam. Sıcaklıklar batıda ortalamada, doğuda altında" dedi.

9 Mayıs 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 19

İzmir: Parçalı bulutlu 26

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Meteorolojiden 4 bölgeye sağanak uyarısı Meteoroloji 7 mayıs 2022 günü açıklanan verilerde 4 bölgeye sağanak uyarısında bulunarak; "İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Bartın çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor." paylaşımında bulundu.