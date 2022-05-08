Türkiye Gazetesi

Amasya'da minibüs pikaba çarptı, aynı aileden iki kişi öldü. Dehşet saçan kazada 6 kişi yaralandı. Özkan Kiraz'ın kullandığı minibüs Otogar Kavşağı'nda emniyet şeridinde duran Gökhan Fidan idaresindeki pikaba arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.

Feci kazada sürücünün eşi Hatice Kiraz ve kayınvalidesi Dürdane Argun olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ile aynı araçtaki kızı Sudenaz Kiraz, Nagihan Kiraz, Nurbanu Kiraz, Mustafa Argun ve Emine Argun ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazeler yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da üzerine kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü Amasya'nın Göynücek ilçesinde, taş yüklü kamyonun hafif ticari aracın üzerine düştü, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken bir anda devrildi. Kaza sonucu minibüste bulunan 17 tarım işçisi yaralandı.

Amasya'da feci kaza: Anne ve oğlu öldü, 1'i bebek 2 yaralı Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobilin tünelin giriş duvarına çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, biri bebek 2 kişi yaralandı.