Türkiye Gazetesi

Pazarlardaki sebze ve meyve fiyatları vatandaşların cebini yakmaya devam ediyor. Birkaç hafta önce zirve yapan fiyatlar havaların ısınması ile düşüşe geçse de tarla ile tezgah arasındaki fark düşmüş değil.

TARLADA 2, TEZGAHTA 10 LİRA

Yaz aylarının gelmesi ile tarlalar hareketlendi, yaz sebze ve meyvelerine rağbet arttı. Bursa'da da marul hasadı başladı. Tarlada üreticiden 2 liraya alınan marul, pazar ve marketlerde 10 liradan satılıyor.

Kestel ilçesinin Dudaklı köyünde yetişen ve her biri 1,5 kilo ağırlığında olan marullar, üretici tarafından 2 liradan satıyor. İriliğiyle ön plana çıkan marullar ise pazar ve marketlerde 10 liraya kadar çıkıyor. Tarlada uygun fiyata satılan marulun 10 kilometre ötedeki market ve pazarda 3 ila 5 katı fiyatla satılıyor olması üreticilerin tepkisine neden oluyor.

Marul hasadının 15 gün önce başladığı ifade eden Dudaklı köyündeki üreticiler, "Tarlada marulu biz 2 ila 3 liradan satıyoruz. Ama bizden alınan marul tezgahta 10 ila 12 liradan satılmakta. Uygun fiyata marul almak isteyen üretici gelsin tarladan alsın, tarlada ürün uygun fiyata mevcut" dedi.



Tarlada üreticiden 2 liraya alınan marul, pazar ve marketlerde 10 liradan satılıyor.

VATANDAŞLAR FİDEYE KOŞTU

Meyve ve sebze fiyatlarının cep yakması sonrası vatandaşlar, kendi sebzelerini üretme yoluna gitti. Havaların ısınması ile birlikte bahçelerinde ve balkonlarında üretim yapmak isteyen vatandaşlar, 1 TL’ye satılan fidelere yoğun ilgi gösteriyor. Tanesi 1 TL'den satılan domates, biber, marul ve sivri biber gibi fideler hem hobi amaçlı hem de tasarruf yapmak isteyen vatandaşlarca tercih ediliyor.

"Sebze fiyatlarının yüksek olmasından dolayı insanlar talep gösteriyorlar" diyen fide satıcısı Ahmet Doymaz, "Fideleri çok cüzi miktarda, tanesi 1 liradan satışa sunuyoruz. Bahçesi olan insanlar bahçelerine, olmayanlar ise saksı ve yoğurt kaplarına ekiyorlar. İnsanlar bir şekilde çareler üretip kendi ürünlerini yetiştirmek istiyorlar" dedi.

Vatandaşların en çok domates ve sivri bibere talep gösterdiğini söyleyen Doymaz, "Vatandaşlar tohum yetiştirmekte zorlanabiliyorlar, çünkü birazcık o işi bilmek gerekiyor. Ancak fide hazır olduğu için yetiştirmesi de kolay bu yüzden daha çok rağbet görüyor. Vatandaş fide aldığı zaman salatalık ve biberde 1 buçuk ay sonra ilk mahsulünü eline alıyor ancak domateste 3 aya kadar sürebiliyor" şeklinde konuştu.

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