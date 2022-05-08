Türkiye Gazetesi

Yeşil çayırların kırmızı gelinliği gelincikler Kahramanmaraş'ta kendilerini gösterdiler. Merkez Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi'nde açan gelincikler doğada muhteşem bir manzara oluşturdu. Tek senelik olarak yetişen gelincikler, rüzgarın en hafif halinden bile oldukça kolay bir şekilde yetişmektedir. Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde kolayca yetişen gelincik çiçeği, bazı şehirlerde daha sık rastlanır.

'DOĞAYI GELİN GİBİ SÜSLEDİ'

İç Anadolu başta olmak üzere Akdeniz Bölgesinde Adana ve Antalya daha sık gelincik çiçeğine rastlanan illerdir. Kahramanmaraş'ta bu illerden biri oldu. Gelinciklerin içerisinde dolaşan Kader Bagrıaçık, "Gelincikler doğayı adeta gelin gibi süsledi. Köyün her tarafında var. Ortaya harika görüntüler çıktı. İnsanlar buraya fotoğraf çekilmeye geliyor" dedi.

Ender görülen gelincik şehir merkezine indi Adresini şaşıran gelincik Ardahan şehir merkezine indi. Apartmanın önünde gelinciği gören vatandaşlar cep telefonu ile o anları kaydetti.

Beyaz gelincik Kars’ta ortaya çıktı Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve çok hızlı hareket ettiği için nadir olarak görüntülenebilen ‘beyaz gelincik’, Kars’ta görüntülendi.

Yurda kaçak yollarla sokulmak istenen gelincik derisi ve sülük yakalandı Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 400 gelincik derisi ile 25 bin sülük ele geçirildi.