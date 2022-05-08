Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen olayda iddiaya göre 6 otomobilin karşılaştığı zincirleme kazada kazada İ.Y., S.Y., T.Y., F.Y., Y.K., R.K., M.K. İ.K.K., N.K. ve F.K. isimli 10 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAÇLARDA SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza sonrasında TEM Otoyolu’nda trafik akışı durma noktasına geldi. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil takla attı Bolu'da TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı.