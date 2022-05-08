Türkiye Gazetesi

Samsun'da bir kadın, tartıştığı sevgilisine mesaj atıp kendini vurdu, durumunun ağır olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki N.B. adlı genç kadın tartıştığı sevgilisi B.B.'nin cep telefonuna, "Hakkını helal et. Seni seviyorum" mesajı attı. ,

MESAJI ALDIĞI GİBİ EVE GİDEN SEVGİLİSİ ENGEL OLAMADI

B.B. ise mesajı aldığı gibi birlikte yaşadıkları eve koştu. Eve vardığında genç kadının elinde silahı gören B.B. "Yapma" diye kadına müdahale etmek istedi ancak N.B., tabancayla kendini karnından vurdu. Olay, polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.B., ameliyata alındı.

ADAMIN İFADESİ ALINIYOR

Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. B.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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