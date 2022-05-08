Yüzbaşılar köyünde yaşayan Ömer Üçrak çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek 3. kattan düştü.
İnşaatta çalışan diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybeden Üçrak, Yüzbaşılar Köyü mezarlığında defnedildi.
Ömer Üçrak’ın 4 yıl önce babasını, 1 yıl önce de annesini kaybettiği öğrenildi.
6 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ
Ömer Üçrak’ın 5 kardeşin tek erkek evladı olduğu ve 6 ay önce evlendiği öğrenildi.
Diyarbakır'da cami inşaatında çökme: 1’i ağır 6 yaralı Diyarbakır’ın bağlar ilçesinde cami inşaatında çökme meydana gelmesiyle 1’i ağır 6 işçi yaralandı.
Şubatta inşaat malzemeleri ihracatı 32 milyar doları aştı İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan Dış Ticaret Endeksi şubat ayı sonuçları açıklandı.