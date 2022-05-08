Türkiye Gazetesi

Göl suyunun rengini kahverengi ve yeşile döndüren alg patlaması ve buna bağlı yosun oluşumu, halk plajı mevkisinde endişeye neden oldu.

Suyun üzerinde görünür hale gelen alg patlaması Burdur Gölü'nde belirli dönemlerde açığa çıkıyor.

Çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere bağlı oluşan alg patlamasında göl suyundaki fosforun artışı da etkili oluyor.

Marmara Denizi’nde alg patlaması alarmı! Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) uzmanları, Marmara Denizi’de görülen müsilaj benzeri maddenin alg patlaması olduğunu tespit etti. Alglerin kırmızı renk veren yapıda olduğuna işaret eden uzmanlar denizlerin sürekli izlenmesi gerektiğine işaret etti.

Alg patlaması yaşanan göl yeşil örtüyle kaplandı Bolu’nun Göynük ilçesinde daha önce balık ölümlerinin yaşandığı Çatak Baraj Göleti’nde meydana gelen alg patlaması sonrası göl yeşil örtüyle kaplandı. Göletin bulunduğu köyde yaşayan vatandaşlar durumdan endişeli olduklarını söyledi.