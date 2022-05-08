Türkiye Gazetesi

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıca Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde kumar oynatıldığı ve horoz dövüşü organize edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen baskında horoz dövüştürüldüğünü belirleyen ekiplerce, 31 kişiye 56 bin 389 lira idari para cezası kesildi. M.Ö. ile H.T'ye hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Olay yerinde bulunan 14 horozun kendisine ait olduğunu belirten M.Ö'ye ise 28 bin 602 lira para cezası uygulandı.

CİNAYETTEN ARANAN ZANLI YAKALANDI

Baskında, hakkında kasten adam öldürme suçundan 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.Ö. kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yapılan aramada bahis parası olarak koyulduğu değerlendirilen 20 bin 450 lira, dövüş süresi ölçülen saat, horozların yaralarının dikilmesinde kullanılan iğne, iplik ve yara bandı, ring adı verilen kafes, 10 iskambil destesi ile 1 gram esrar ele geçirildi.

Horoz dövüşü operasyonu: 8 kişi yakalandı, 11 horoza el konuldu Muğla’da polis ekipleri horoz dövüştüren kişilerin yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyondan 8 kşi yakayı ele verdi.

Pandemide horoz dövüşü 56 bin 822 TL’ye patladı Polis ekipleri Sivas'ta bir eve düzenledikleri baskında 6 dövüş horozu ele geçirdi. İkamette bulunanlara çeşitli suçlardan toplamda 56 bin 822 TL para cezası uygulandı.

Bağ evinde horoz dövüşüne 10 bin TL ceza Denizli’de bağ evindeki horoz dövüşüne operasyon sırasında 2 şüpheli kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilere yaklaşık 10 bin TL ceza yazıldı.