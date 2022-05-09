Türkiye Gazetesi

Kırklareli’nde oturan 50 yaşındaki Şefika Kurt, 16 sene önce erkek kardeşini ziyaret ettiği iş yerinde tesadüfen bir kadınla tanıştı. Kadın, 16 aylık oğlu Oğuzhan’ı, bakamadığı için yetiştirme yurduna vereceğini söyledi. Bu duruma üzülen Kurt, bebeğe gönüllü olarak bakabileceğini belirtti. Bunun üzerine kadın, evladını Kurt’a verdi. Şefika Kurt, bir süre sonra çocuğun hâl ve hareketlerinde gelişim olmadığını fark ederek, hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu çocuğun otizmli olduğu belirlendi. Kurt, 2017’de öz anne ile irtibata geçerek evlatlık edinmek istediğini belirtti. Annenin onayı ile açtığı davayı kazanan kadın, çocuğu evlat edindi. 23 yaşında bir oğlu da bulunan anne Kurt “Oğuzhan’ı kendim evladım kadar seviyorum. Ondan bir dakika bile ayrı kalmak istemiyorum. Hayata yeniden başlasam yine Oğuzhan’ı evlat olarak alırdım. Tek düşüncem, ölürsem ona kim bakar” dedi.

Afrika'dan eğitim için geldi, otizmli oğlu için kaldı Öğrenimi için 7 yıl önce geldiği Türkiye'de evlenen ve bir çocuğu olan Somalili Suleka Farah Salah, 2 yaşındayken otizm teşhisi konulan oğlunun terapisi için 3 yıldır ülkesine dönmüyor.