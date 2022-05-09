Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Acemler metro istasyonunda iddiaya göre bir grup genç sigara içmek istedi. Bunu gören metrodaki vatandaşlar duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kavga metro dışına taşarken görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bursaspor - Ümraniyespor : 3-2 (ÖZET) Timsah 90+4'te gelen golle lige tutundu! TFF 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Bursaspor, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı... Timsah'a 36. haftada kritik galibiyeti getiren gol 90+4'te geldi.