Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çarşıda feci bir yangın çıktı. Kasapta çıkan yangın kısa sürede çevresindeki diğer iş yerlerine sıçradı. Yangının ardından bölgeye Bolvadin ile birlikte Çay, Çobanlar ve Dişli belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınabildi. İkişer katlı birbirine bitişik iş yerlerinin sahipleri, yangını haber alınca olay yerine geldi.

İŞ YERLERİ ALEV ALEV YANDI

Yangının çıktığı bölgede dükkanları bulunan esnaf ise alevler işyerlerini sarmadan içerdeki eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Esnafın eşyalarını taşımalarına Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ile mahalle ve çarşı bekçileri de yardım etti.

20'YE YAKIN İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALDE

Yangının ardından bölgeye gelen Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ise incelemelerde bulunarak, yangına müdahale eden ekiplerden bilgiler aldı. İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Kaymakam Bolat, “Yangında 20’ye yakın iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. En büyük tesellimiz ise can kaybının olmaması. Çevre ilçelerden itfaiye takviyesi yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza, esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.

Öte yandan, yangının çıktığı bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, itfaiye ve polis ekipleri yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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