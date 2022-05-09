Türkiye Gazetesi

Kayseri’de haftanın her günü kentin farklı noktalarında kurulan halk pazarlarında sebze fiyatlarındaki düşüşler tezgahlara yansıdı. Yaz aylarının başlamasıyla yaz meyveleri de kendileri Pazar tezgahlarında göstermeye başladı. Sebze fiyatlarında düşüş meyve fiyatlarında artış yaşandığını söyleyen pazarcı Furkan Mağara, “Sebze ve meyve karışık olarak satıyoruz. Sebzede çok fazla bir düşüş var. Meyve yükselişte. Yeni gelen ürünler var. Meyve şu anda yüksek seyrediyor. Salatalık 2,5-3 TL, patlıcan 10 TL, biber 10 TL, domates biraz yüksek 15-20 TL civarında satılıyor. Meyveye gelecek olursak, karpuz aylardır düşmüyor 15 TL’ye tezgahlarda satılıyor ve şu anda mevsiminin çok üzerinde. Meyvenin fiyatı biraz yüksek” ifadelerini kullandı.

MEYVE FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Meyve fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin tezgahlarda yeni yer almasının olduğunu ifade eden Mağara, “Yerli karpuzumuz çıkmadı. İran’dan geliyor, mesafe biraz uzun o yüzden karpuzun fiyatı yüksek. Yine kayısının ilk haftası yani yüksek ama normal görüyoruz. İleriki zamanlarda düşmesini umut ediyoruz. Sebzede kışın böyleydi ve düştü. Havaların ısınmasıyla düşer diye düşünüyoruz. Vatandaşlarımızı her daim pazarlara davet ediyorum. Yani fiyatlar manava ve markete göre çok uygun” dedi. Meyve fiyatlarındaki düşüş beklentisi devam ederken sevilen meyve kirazın fiyatını görenler şaşırıp kaldı. Kilosu 100 lira olan kirazın 2 adedi 1 liraya satılıyor.

Rekabet Kurumu açıkladı: Sebze ve meyve için zincir market önerisi Rekabet Kurumu, "Yaş Sebze ve Meyve Sektör İncelemesi Raporu"nu tamamladı. Yaş sebze ve meyve sektörüne ilişkin hazırlanan raporda, zincir marketlerin alıcı güçlerinin sınırlandırılması için Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiye edildi.