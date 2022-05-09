Türkiye Gazetesi

Binlerce liralık tesbih görülmüş duyulmuştu ancak bir daire fiyatına satılan tespih daha önce duyulmamıştı. Erzincan'da semt pazarında satılan bu tesbihin fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor çünkü fiyatı tam olarak 300 bin TL.

Erzincan'da yaşayan Bahri Demir, 50 yıldır birbirinden farklı tespihleri toplayarak koleksiyon haline getirerek semt pazarında kurduğu tezgâhta satıyor. Özellikle kehribar türü tespihlerin satıldığı tezgâhta 300 bin TL değerindeki Osmanlı döneminden kalma tespih vatandaşların ilgi odağı oluyor.

KEHRİBARIN GRAMI 26 DOLAR

Boyu diğer tespihlere göre büyük olan kehribar tespihinin hem taş özelliği hem de tarihi özelliği antikacıların da ilgisini çekiyor. 500 TL’den başlayan tespihlerin 300 bin TL’ye kadar satıldığı tezgâhta damla kaya kehribarının gramı ise 26 dolardan satışa sunuluyor.

Erzican'daki tespih satıcı Bahri Demir, koleksiyon haline getirdiğini tespihlerini binlerce lira üzerinden satışa çıkarıyor ve en gözdesi ise 300 bin TL değerindeki Osmanlı döneminden kalma kehribar taşlı tespih.

GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Önceleri pazarlarda sebze satarak geçimini sağlayan Bahri Demir, şimdiler de ise yarım asırdır biriktirdiği ve gözü gibi baktığı tespihleri aynı tezgâhta satışa sunuyor. Özellikle antika değeri olan tespihleri biriktirdiğini belirten Demir, “50 seneden beri tespihleri topluyordum. Daha önceleri burada kendim pazarcılık yapıyordum. Sebze işi yapıyordum. Sebzeyi bıraktım bu işe başladım. Böyle güzel tespihler satıyorum.

Bu gördüğünüz malzeme Osmanlı’dan kalma eski 100-150 senelik tespih. Taşı hakiki orijinal kehribar. Fiyatı 300 bin lira. İstanbul’dan çok telefon ettiler istediler ama anlaşamadık. 250 bin lira teklif ettiler, ben de 300’den aşağı olmaz dedim.

Özellikli tespihlerim var. 15 bin liradan başlıyor. Özellikle antika değerindeki tespihleri topladım içerisine biraz da ben kattım ama naylon tespih bulundurmam hepsi özellikli ve değerli tespih. Damla kaya kehribarının gramını ise 26 dolara satıyorum” diye konuştu.

Bu tespihin eşi benzeri yok: 9 usta 7 ay çalışarak yaptı Türkiye'nin en seçkin 9 ustası tarafından 7 aylık çalışmayla yapılan ve Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan 90 santimetrelik tespih görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Çay ocağında tespih satışı! Fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor Elazığ’da bulunan bir çay ocağı, yıllardır seyyar tespih satanların iş yeri haline geldi. Haftanın her günü çay ocağının yolunu tutan tespihçiler, sergiledikleri ürünlerine müşteri buluyor. Asırlık tespihlerin de bulunduğu tezgahlarda fiyatlar ise 20 liradan başlayarak 10 bin dolara kadar çıkıyor.