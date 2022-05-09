Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Sincan ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Okul servisi bir eve çarptı ve ev halkı neye uğradığını şaşırdı. Saraycık Mahallesi'nde Etimesgut Halil İnalcık Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ramazan K'nin kullandığı okul servis midibüsü, yol üzerinde bulunan apartmanın giriş katında yer alan dairenin duvarına çarptı.

Kazada servis aracındaki 10 öğrenci ile ev sahibi Şeref S. yaralandı. Yaralanan öğrencilerden ikisi ile ev sahibi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı, 8 öğrenciye 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahale etti.

DOĞALGAZ BORUSU PATLADI SANDILAR

Kaza sırasında eşi ile evlerinde uyuduklarını ifade eden Satı S., büyük bir gürültüyle uyandıklarını, doğal gaz borusunun patladığını sandıklarını söyledi. Satı S., önce çocukları gördüğünü belirterek, kaza sonrası eşinin kafasından ve ayağından yaralandığını dile getirdi.

Kaza sonrası suda kaybolan Fevzi Bulut için Ankara’dan özel ekip gönderildi Erzurum’da Olur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Oltu Çayı’na uçan otomobildeki Fevzi Bulut için Ankara’dan gelen özel ekip bölgeye yönlendirildi.

Ankara-Washington arasında sıcak temas Türkiye-ABD arasındaki diplomatik temaslar hız kazanırken Ankara’dan Washington’a üst üste bir dizi kritik ziyaret gerçekleştirilecek. Görüşmelerde iki ülke arasındaki çözüm bekleyen konuların ele alınması bekleniyor.

Ankara'da bir kadın cesedi bulundu Son kadın cinayeti haberi Ankara'dan geldi. Çankaya ilçesinde silahla vurulmuş bir kadın cesedi bulundu.