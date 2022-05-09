Türkiye Gazetesi

Karaköy’de zabıta ekipleri bir dilencinin daha oyununu bozdu. Dilenciler kucağına çocuklarını da alarak çöp kutusunun yanında oturarak çöpten yemek yiyor gibi yaparak vatandaşlardan para dilendi. Çocuğun ve kadının çöpten yemek yediğini düşünüp yardım eden insanları kandıran dilencilerin oyununu Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri bozdu.

ÜZERİNDEN 1850 TL PARA ÇIKTI

Ekipler şikayetler üzerine olay yerine gelerek dilencileri yakaladı.

Yakalanan dilencilerin üzerinden bin 850 TL para çıktı.

Kadınlar dilenmediklerini iddia ederken, kadınların dilendikleri anlar da kameraya yansıdı.

Dilencilerin tekme tokatlı yer kavgası kamerada Bursa’da 2 kadın dilencinin tekme tokatlı yer kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

‘Sağır ve dilsiz’ dilencinin foyası yakalanınca ortaya çıktı Sultangazi’de boynuna ‘sağır ve dilsiz’ yazılı not asarak dilencilik yapan şahıs, zabıta ekiplerince yakalanınca foyası ortaya çıktı.

Dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı Bursa'da dilencilik yapan bir kadından şüphelenen ekipler yaptıkları aramada kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve 2 bin lira değerinde market alışverişi çekleri çıkardı.