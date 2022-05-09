Türkiye Gazetesi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışmalarında, Manisa'ya başka illerden bandrolsüz kaçak sigara getirilerek piyasaya sürüleceğinin anlaşılması üzerine, sürücülüğünü T.K. isimli şahsın yaptığı bir kamyon takibe alınarak Manisa girişinde durduruldu.

1 MİLYON 800 BİN TL DEĞERİNDE ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kamyonda yapılan aramada koliler içine saklanmış şekilde yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 3 milyon 625 bin adet bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında tahkikata başlanıldı.

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