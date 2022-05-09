Türkiye Gazetesi

Ankara Oran Sitesi’nde tasmasız sahipli pitbull apartmandan eşi ve iki çocuğuyla apartman çıkan E.Ç.’ye saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan şahıs apartman girişine sığınırken olaya müdahale eden ve pitbullun saldırısına maruz kalan E.Ö., H.Ö. ve M.Ö., el, ayak bilekleri ile yüzlerinden yaralandı. Şüpheli Umut Batuhan Y. ifadesinde köpeğin kendisine ait olmadığını yol üzerinde bulduğunu ve aracına aldığını belirtti. Şüpheli ifadesinde köpeğin yasaklı bir ırk olmadığını iddia etti.

TEHLİKE ARZ EDEN HAYVANLAR LİSTESİNDE

Şüpheli ifadesinde sulh ceza hakimliğine sevk edilirken savcılık tutuklama talep yazısında, site, park, cadde ve bahçelerin, insanların özgürce bir arada yaşayacağı güvenli alanlar olması gerektiği vurgulandı. Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, tehlike arz eden hayvanları barındırmanın yasak olduğu aktarılan yazıda, buna rağmen şüphelinin yasak cins olarak kabul edilen pitbull beslediği kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tehlike Arz Eden Hayvanlar" başlıklı genelgesinde, bulundurulması yasak olan hayvanların 14 Ocak 2022'ye kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınmasının istendiği bildirilen yazıda, veteriner hekimi tarafından düzenlenen tutanakta köpeğin kısır olmadığının belirlendiği ifade edildi.

KÖPEĞİ TASMASIZ ŞEKİLDE BIRAKTI

"Hayvanın tehlike oluşturabilecek şekilde serbest bırakılması" suçunun TCK 177. maddede düzenlendiğine işaret edilen yazıda, şu değerlendirmeye yer verildi: Bu maddeye göre fiil nedeniyle başka bir kişinin yaralanması, 'taksirle yaralama' suçunu oluşturacaktır. Fakat bu olayda, kamera kayıtları ve diğer tutanaklar birlikte incelendiğinde, şüphelinin olay günü köpeği 'tasmasız' şekilde bırakarak bloğa giriş yaptığı, bu esnada bir kısım müştekilerin köpeğin saldırısına uğradıkları, şüphelinin tekrar blok önüne gelerek aracına binecekken köpeğin şüpheliye doğru gittiği fakat şüphelinin köpeği aracına almayarak hiçbir müdahale etmeden diğer bloğun önüne geçtiği anlaşılmıştır.

SİLAH SAYILDI

Şüphelinin tasmalı olarak bloğun içine soktuğu köpeği, tasmasız bir şekilde blok önüne bırakması, 'dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktan' ziyade, 'bilerek ve isteyerek' köpeğin başkalarına zarar verebileceğini düşünerek 'ne olursa olsun düşüncesiyle' kasıtlı bir şekilde hareket ettiğini göstermektedir. Ayrıca yasak cins olan pitbull cinsi köpeğin, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 6/1-f maddesinde düzenlenen 'silah' deyiminde düzenlenen fiilen saldırıda kullanılmaya elverişli olduğunu da kabul etmek gerekmektedir." Savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği, şüpheliyi "olası kastla silahla yaralama" suçundan tutukladı. TCK'nin "tanımlar"ı içeren 6. maddesinin ilgili bendi, "Silah deyiminden saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler anlaşılır." hükmünü içeriyor.

Başıboş sokak köpekleri yine sahnede: Genç kız dehşeti yaşadı Ankara’da 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza saldırdı. Can havliyle kaçan genç kız, bir aracın korna çalmasıyla saldırgan köpeklerden kurtulmayı başardı.