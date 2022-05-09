Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi 309. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bayram ziyareti için şehir dışında bulunan eşi ve çocukları, Orhan D.'den haber alamayınca durumu ihbar etti. Eve gelen polis ekipleri içeri girince, Orhan D.'nin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Orhan D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Talihsiz adamın yakınları da, apartmanın önünde gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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