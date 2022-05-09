Türkiye Gazetesi

2020 yılında Gaziantep'te başlatılan bir soruşturma çerçevesinde tutuklanan 23 yaşındaki Onur Can Kantar hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı 'Hırsızlık ve mala zarar verme' suçundan iddianame hazırladı. İddianame kabul edilirken, tutuklu sanık Kantar 21 Ocak 2021 tarihinde ilk defa hakim karşısına çıktı.

Görülen ilk duruşmada hem beraatine hem tahliyesine karar verilen Kantar, mahkemenin verdiği karara rağmen 4 ay boyunca cezaevinden tahliye edilmedi. Hakkında verilen tahliye kararı yazısının tutuklu bulunduğu cezaevine görevli memurun unutkanlığı nedeniyle gönderilmemesinden dolayı cezaevinden çıkamayan Kantar, beraat ettiği suçtan tutuklu kaldı.

UNUTKANLIK 4 AY SONRA FARK EDİLDİ

Gaziantep Adliyesi’nde görevli memur Mehmet Cahit A.’nın tahliye müzekkeresini cezaevine göndermediği, tahliye kararından 4 ay sonra fark edildi. Memurun ihmalinin fark edilmesi üzerine beraat eden Kantar, cezaevinden apar topar tahliye edildi. Kantar’ın tahliye edilmesinin ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından memur Mehmet Cahit A. hakkında tutanak tutularak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

GÖREVLİ MEMURDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Soruşturma dahilinde ifadesi alınan mağdur Onur Can Kantar, beraat kararı almasına rağmen 4 ay boyunca cezaevinde fazladan yattığını söyledi. Cezaevindeki görevlilere yaşadığı mağduriyeti anlatamadığını aktaran Kantar, gardiyanların ve yetkililerin tahliye kararı aldığına tahliye evrakların gönderilmemesi nedeniyle inanmadıklarını ifade etti.

Mağduriyetine neden olan memurdan şikayetçi olduğunu belirten Kantar, "Tahliye kararı memur Mehmet Cahit A.’nın bilgisayar ekranına 21 Ocak 2021’de saat 13.56’da düşüyor. Memur tahliye müzekkeresinin gereği olan işlemleri yapmayarak müzekkereyi dosya içerisine bırakıyor. Müzekkerenin geç gönderilmesinden dolayı tahliye edilmediğimi cezaevinde öğrendim. Bu süreçte maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşadım" ifadelerini kullandı.

6 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü adli ve idari soruşturmanın tamamlanmasının ardından memur Mehmet Cahit A. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçlarından 6 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede 21 Ocak 2021’de görülen duruşma sonrasında verilen tahliye kararının Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esas masasına aynı gün içerisinde UYAP sistemi üzerinden gönderildiği belirtildi.

Tahliye müzekkeresinin şüpheli Mehmet Cahit A. tarafından dosyaya kayıt edilmesine rağmen mağdurun tahliyesi için Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazılmadığı aktarılan iddianamede, söz konusu ihmalin tahliye kararının üzerinden 4 aydan fazla geçtikten sonra fark edildiği paylaşıldı.

"SADECE BENİM SORUMLU TUTULMAM HAKKANİYETE UYMUYOR"

İddianamede şüpheli memur Mehmet Cahit A.’nın da ifadesine yer verildi. Tahliye kararının kendisine ait ekran üzerinden sisteme kendisinin kayıt ettiğini ifadesinde belirten Mehmet Cahit A., “O tarihte 72 tahliye müzekkeresini kaydettim. Diğer tahliyelerde hiçbir sorun yaşanmadı. Söz konusu olay personel eksikliğinden kaynaklı iş yoğunluğu ile yaşadığım epilepsi hastalığından dolayı sehven yaşanmış olabilir. Sadece benim sorumlu tutulmam hakkaniyete uymuyor. Mağdur ve kardeşi tahliye ile ilgili mahkeme ve cezaeviyle görüşüyor ama hiçbir sonuç alamıyor. Mahkemelerin tamamına yakını tahliye kararını esas masa ile birlikte cezaevine gönderiyor. Söz konusu olayda mahkeme, kararı cezaevine göndermiyor" ifadeleriyle kendini savundu.

2 yıl evinde hapis hayatı yaşadı... Şimdi velayet savaşı veriyor 6 yıl önce İnternette tanışıp evlendiği eşi ile Avusturya’ya yerleşen ve iki evlat sahibi olan anne, gördüğü şiddet ve baskı nedeniyle boşanarak Türkiye'ye döndü. Çocuklarını da alan anne şimdi 'uluslararası çocuk kaçırma’ suçlaması nedeniyle velayet savaşı veriyor.