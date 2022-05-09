Türkiye Gazetesi

Görkem Sabri Ş. (21) yönetimindeki otomobil ile Serdar Başak'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip alev alev yanarken, sürücü Serdar Başak (29) ve arkadaşı Zozan Gönel (25) yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yanan motosiklet çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Kısa süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Zozan Gönel’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Serdar Başak ise ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

KATİL OLDUM DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazada başından yaralanan otomobil sürücüsü Görkem Sabri Ş. ise, “Salın beni, ben katil oldum” diyerek gözyaşı döktü. Sürücü, ambulanstaki tedavisinin ardından gözaltına alındı. 1,31 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen Görkem Sabri Ş., emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da feci kaza: Sürücü ‘Katil oldum’ diyerek gözyaşı döktü Antalya’da otomobilin çarptığı motosiklet 100 metre sürüklenip alev alev yandı. Motosiklette bulunan sürücü ağır yaralanırken, kız arkadaşı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü ise kaza sonrası, “Katil oldum” diye gözyaşı döktü.

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