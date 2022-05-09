Türkiye Gazetesi

Çorum merkeze bağlı Buharaevler Mahallesi'nde oturan 14 yaşındaki Metehan Üresin, oynamak için parka gitti. Kendisini gören köpekler, üzerine doğru koşmaya başladı. Kaçan Metehan, ayağının refüje takılması sonucu düşüp yaralandı. Köpekler, vatandaşlar tarafından uzaklaştırılırken çocuk hastaneye götürüldü. Dalağı parçalanan ve böbreğinde yırtılma meydana gelen Metehan ameliyat edildi. Oğlunun perşembe gününden beri yoğun bakımda olduğunu belirten baba Aslan Üresin "Çocuğum iç kanama geçirmiş. Parçalanan dalağı alındı. Ülkenin birçok bölgesinde bu tür vakaları sürekli duyuyoruz. Bulunduğumuz semtte de buna benzer çok olay var. Adli ve sağlık kuruluşlarına intikal etmediği için bilinmiyor. Derdimiz sokak hayvanlarının tamamen yok edilmesi değil. Hayvanların kendi yaşam alanları oluşturularak barınaklara alınması... Çocuğuma o esnada araba çarpabilirdi. Yetkililer bu konuyu çözmeli" dedi.

Başıboş sokak köpekleri yine sahnede: Genç kız dehşeti yaşadı Ankara’da 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza saldırdı. Can havliyle kaçan genç kız, bir aracın korna çalmasıyla saldırgan köpeklerden kurtulmayı başardı.

Mersin'de sokak köpeklerinin saldırdığı küçük kız yaralandı Sokak köpekleri dehşet saçmaya devam ediyor. Son olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu boynundan ve bacağından yaralanan küçük kız hastaneye kaldırıldı.