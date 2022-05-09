Antalya'da iklimlendirme ustası Basri Ceylan, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi'nde oturan bir müşterisinin evine gitti. Burada klima taktığı sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı. Ev sahibi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne arayarak ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 62 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Merhumun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ceylan'ın kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.
Seyir halindeki arabanın kliması bomba gibi patladı! Diyarbakır'da seyir halinde olan servis aracının kliması birden bire ısınıp ateş alarak bomba gibi patladı.
Klima mikropları ölüm saçıyor Sıcak havanın da etkisiyle son günlerde klima kaynaklı şikâyetlerin arttığına işaret eden uzmanlar, yanlış kullanımın basit soğuk algınlığından, ölümcül zatürreye kadar ciddi hastalıklara sebep olabileceği uyarısında bulunuyor.