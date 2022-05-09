Türkiye Gazetesi

Hatay Samandağ sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde büyük bir cisim gördü. Karaya yunus vurduğunu düşünen vatandaşlar, yaklaştıklarında telef olmuş inekle karşılaştı. Ardından bu durum yetkililere bildirildi.

Yapılan ihbar sonrası bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayvanı sahilden alarak boş bir araziye gömdü. İneğin nasıl öldüğü ve denizde ne aradığı merak konusu oldu.

Bu görüntülere yürek dayanmaz! Yunus balığı intihar etti İzmir Dikili'de sahile vuran bir yunus balığı için ekipler seferber oldu. Açığa bırakılan yunus, yeniden kıyıya geldi ve telef oldu. Onun can çekişme anları ise kameraya yansıdı.

Eyüpsultan sahilinde korkutan görüntü, 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu İstanbul Eyüpsultan sahilinde birden fazla yunus balığının kıyıya vurduğunu gören vatandaş ekiplere durumu bildirdi. Yunusları inceleyen ekipler balıkları ölüm nedenlerinin araştırılması için laboratuvara gönderdi.

Reyting için bunu da yaptılar! Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yorumlandığı Beyaz Futbol'da ilginç anlar yaşandı. Yorumculardan Ahmet Çakar, canlı yayında yakaladığı sineği ağzına atarak yedi. Hem yorumcuların hem de ekran başındaki izleyicilerin midelerini bulandıran anlar şoke etti.