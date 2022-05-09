Türkiye Gazetesi

Tokat'ta bugün aldıkları otomobille kaza yapan baba ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hacı İsmail Aktaş idaresindeki otomobil, Tokat-Sivas kara yolu İhsaniye köyü mevkisinde yoldan çıkarak soldaki tarlada yaklaşık 50 metre sürüklendi ve ağaca çarpıp durdu.

ARABALARINI BUGÜN ALMIŞLARDI

Kazada yaralanan sürücü ile babası Adem Aktaş, ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Baba ve oğlunun kaza yaptıkları otomobili bugün satın aldıkları öğrenildi.

Antalya'da feci kaza: Sürücü ‘Katil oldum’ diyerek gözyaşı döktü Antalya’da otomobilin çarptığı motosiklet 100 metre sürüklenip alev alev yandı. Motosiklette bulunan sürücü ağır yaralanırken, kız arkadaşı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü ise kaza sonrası, “Katil oldum” diye gözyaşı döktü.

Kastamonu'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü Kastamonu’da kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.