Türkiye Gazetesi

Edremit'te elektrik kesintisi yaşanan bölgeye giden ekipler trafo içinde bir kişiyi akıma kapılmış halde buldu. Eski Bayramyeri’nde saat 21.30 sıralarında elektrikler kesildi. Bunu üzerine bölgeye arıza ekipleri sevk edildi. Arıza ekipleri bir kişinin trafo içinde sırt üstü yatmış şekilde gördü ve durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri şahsın olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Polisin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Ali Çolpan (28) olduğu öğrenildi. Yapılan ilk incelemelerde Çolpan’ın elektrik akımına kapılarak öldüğü tahmin ediliyor.

İddiaya göre, şahsın trafonun yan tarafında bulunan penceredeki demir telleri pense ile keserek hırsızlık amacıyla içeri girdiği ileri sürüldü. Ayrıca trafo içerisinde meydana gelen küçük çaplı yangında itfaiye tarafından söndürüldü. Mahalleye elektrik akımı da güvenlik için kesildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Elektrik akımına kapılarak ölen Ali Çolpan’ın çeşitli suçlardan 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Ali Çolpan’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi.

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