Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şafak vakti, daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon başta Gaziosmanpaşa olmak üzere birçok ilçede daha önceden belirlenen adreslerde eş zamanlı gerçekleşti. Şafak vakti yapılan operasyona polis özel harekat ve helikopter destek verdi.

GECEKONDUYA ŞAFAK OPERASYONU

Gaziosmanpaşa’da 3 katlı bir gecekonduya operasyon düzenleyen polis ekipleri bina içerisinde uzun süre arama yaptı. Özel Harekat Polisleri ise bina etrafında güvenlik önlemi aldı. Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul’da film gibi operasyon! Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı İstanbul’da filmleri aratmayan bir operasyon gerçekleşti. Kolombiya'dan kozmetik ürün adı altında Türkiye'ye gönderilen kargoda 11 kilo kokain ele geçirildi. Ekipler kılık değiştirerek kargoyu takibe aldı. Yapılan takip sonucu lüks plazadaki adrese teslim edilen kargonun alıcı iş adamı ve dernek başkanı çıktı.