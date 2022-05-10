Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya ve Elazığ hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bolu ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Az bulutlu 28

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Meteoroloji'den yeni hafta uyarısı! Uzman isim Marmara için tarih verdi, sağanak geliyor Meteoroloji 9 Mayıs hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, sağanak yağışlar için bölge bölge uyarırken, hafta sonu Marmara'da da sağanak görülme ihtimali olduğunu açıkladı.

Güneşe aldanmayın! Meteoroloji uyardı, sağanak etkili olacak (8 Mayıs 2022 hava durumu) Meteoroloji 8 Mayıs 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bugün özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun kalan kesimlerinde ise hava parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. Önümüzdeki günlerde ise yurt genelinde özellikle doğu kesimlerde sağanağın devam edeceği öngörülüyor.

Meteorolojiden 4 bölgeye sağanak uyarısı Meteoroloji 7 mayıs 2022 günü açıklanan verilerde 4 bölgeye sağanak uyarısında bulunarak; "İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Bartın çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor." paylaşımında bulundu.