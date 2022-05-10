Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube ekipleri, Konaklı Mahallesi’nde bir şahsın kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Koordineli olarak M.Z.’nin adresine operasyon düzenleyen Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler M.Z.’nin yatak odasında bulunan gardırobunda kenevir yetiştirme düzeneği buldu.
GARDIROBUNDA KENEVİR YETİŞTİRDİ
Şüpheli M.Z, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 25 kök kenevir bitkisi, 13 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli M.Z, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kenevirden yapılan tekstil ürünleri satışa sunuldu Samsun'da hasat edilen kenevirlerden iplik üretildi. Bu ipklilerle dokunan tekstil ürünleri vitrinde yerini almaya başladı.