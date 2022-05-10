Türkiye Gazetesi

Tuzla'da gece saatlerinde gelen ihbarla olay yerine giden itfaiye ekipleri karşılaştıkları manzara ile şok oldular çünkü trafo içinde yanmış bir ceset vardı. Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan arazideki elektrik trafosu içerisinde meydana gelen olayda arazideki trafodan yangın ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafoya giren itfaiye ekipleri bir kişinin cenazesiyle karşılaştı. Trafoya giren kişinin elleri ve yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bir kısmının yandığı belirlendi.

Hayatını kaybeden kişinin girdiği elektrik trafosu içerisinde elektrik akımına kapılması sonucu yanarak feci şekilde can verediği tespit edildi ve kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri nöbetçi Cumhuriyet Savcısı eşliğinde bölgede uzun süre incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından cenaze kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 MAHALLEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Öte yandan trafoda çıkan yangın sebebiyle Tuzla'da iki mahallede kısa süreli elektrik kesintisi meydana gelirken, elektrik ekiplerinin arızayı gidermesinin ardından elektrik kesintisi yaşayan mahallelere elektrik verildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.

Tuzla'da bir tersanede patlama: Çok sayıda yaralı var Tuzla'da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu. Olayda 5 işçi yaralandı.

3 kişinin öldüğü Tuzla'daki patlamada 2 kişi tutuklandı Tuzla’da dün akşam saatlerinde bir iş yerinde yaşanan patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti... Patlamaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 2 kişi akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla'da boya fabrikasında yangın: 3 işçi hayatını kaybetti, 9 yaralı Son dakika haberine göre; Tuzla’da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında büyük çaplı patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de duyulan patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başlarken yangında 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 işçinin de yaralandığını bildirdi.