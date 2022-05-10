Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde 3 gün önce evinin avlusunda 10 yaşındaki Yusuf Yücel’in başına nereden ateşlendiğini bilinmeyen “yorgun mermi” isabet etti. 3 gün sonra Yusuf’tan kötü haber geldi.
YUSUF YAŞAMINI KAYBETTİ
Şanlıurfa’daki özel bir hastaneye kaldırılan küçük çocuğun durumunun kritik olduğu paylaşılmıştı. Küçük Yusuf tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybettiği açıklandı.
Şanlıurfa'ya yeni toplu ulaşım aracı: Trambüs test sürüşüne başladı Şanlıurfa yeni bir toplu ulaşım aracına kavuşmak üzere. Trambüs ismi verilen ve metrobüsler ve otobüslerle benzerlik gösteren araç, kent içinde test sürüşlerine başladı.