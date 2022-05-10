Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir bakarada yangın çıktı ve o esnada yangını gören vatandaş duruma müdahale etmek istedi ancak söndürmek isterken az kalsın canın oluyordu.

Kaynarca ilçesi Orta Mahalle’de meydana gelen olayda mahalle üzerinde bulunan boş bir arazide koyun besleyen Hayati Özcan, bölgeye gitti. İddiaya göre Özcan, ağılın yanında bulunan barakada yemek yapmak istediği esnada yangın çıktı.

Yangını söndürmek isteyen talihsiz adam bir anda kendini alevlerin ortasında buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özcan’a ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.

3. DERECE YANIK OLUŞTU

Vücudunda 3’üncü derece yanıklar oluşarak ağır yaralanan Özcan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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