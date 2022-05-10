Türkiye Gazetesi

Ankara’da trafikte ışık ihlali yaptığı için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Ö.’nün cezası belli oldu. Hakim dava dosyasını okuduktan sonra sanığa söz verdi. 66 gündür tutuklu olduğunu ailesine bakacak kimsenin olmadığını söyleyen Özgür Ö. kızının rahatsızlığı yüzünden kendisini kaybederek böyle bir davranış sergilediğini ifade etti.

SALDIRGAN TAHLİYE EDİLDİ

Mağdurun zararını karşıladığını söyleyen Özgür Ö. tahliye ve beraat talep etti. Savcının görüşünün ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa "silahla kasten yaralama" suçundan 6 ay, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" 1 yıl, "ulaşım aracının alıkonulmasından" 2 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 8 yıl hapis yıl cezası verdi. Sanık Özgür Ö., hükümle birlikte tahliye edildi.

Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY üyesi 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.