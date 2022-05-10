Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Başmakçı Kavşağı'nda olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa Cumhur Ç. idaresindeki servis minibüsü, Halil A.'nın kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
17 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan toplam 17 kişi, Afyonkarahisar ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.
Telefon kazandığını zannederken 30 bin lirasını kaptırdı Konya’da yaşayan bir kişi, Instagram’da çekiliş ile akıllı telefon verdiklerini ileri süren dolandırıcılara 30 bin lirasını kaptırdı. Muhammed El Hamşo, telefon kazandığını söyleyen kişilere parça parça toplam 30 bin lira gönderdi.
Evde feci bir kaza geçiren Gönül Yazar ilk kez konuştu: Yapayalnızım, geceleri yalnızlıktan ağlıyorum Usta sanatçı Gönül Yazar, evinde feci bir kaza geçirmiş ve sol gözünü kaybetme riski ile karşı karşıya kalmıştı. Kazanın ardından ilk kez konuşan Yazar, “Yapayalnızım. Geceleri yalnızlıktan ağlıyorum” dedi.
Aksiyon dolu derbide kazanan çıkmadı Kıran kırana geçen gergin derbide perdeyi Novak açtı. Aynı futbolcunun yol açtığı penaltıyı Batshuayi direğe nişanladı. Novak bir penaltı daha yaptı, Ghezzal bu defa affet-medi. Fener Devler Ligi'ne biraz daha yanaştı, Kartal Avrupa'dan biraz daha uzaklaştı.