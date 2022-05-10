Türkiye Gazetesi

Denizli’de çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Seyir halindeki bir aracın arkasında yazılan yazı, diğer sürücüler tarafından kayıt altına alındı.

BAKAN BİR DAHA BAKTI

Kamyonun arkasında ise “Düşman kör nişancıdır da, dost iyi bilir nereden vuracağını" ifadeleri yer alıyordu.

İşte çekilen görüntü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sürücüler tarafından paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, yazıyı çok beğendiklerini dile getirdi.

Aydın-Denizli yolunda zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var Aydın-Denizli Karayolu’nda meydana gelen zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'de şap alarmı! 7 mahalle karantinaya alındı Denizli'nin Acıpayam ilçesinde şap hastalığı tespit edildi. İlk belirlemelere göre 7 mahalle karantinaya alındı, hayvan giriş çıkışı ise kısıtlandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Tutuklandı Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.