Türkiye Gazetesi

Yangın havuzu serinlemek isteyen 15 yaşındaki küçük çobanın sonu oldu. Dulkadiroğlu ilçesi Kartal Mahallesi’nde meydana gelen olayda Bölgede çobanlık yapan Yalçın Akcan (15) ile N.A. (14) yüzmek için bölgede bulunan Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın havuzuna girdi.

GİRDİ AMA ÇIKAMADI

Çocuklardan N.A. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, Yalçın Akcan göletten çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye dalgıç ekipleri, çocuğu göletten çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılmasına rağmen Akcan hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları feryat ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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