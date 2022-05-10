Türkiye Gazetesi

Çorum’da iki arkadaş balık tutumak için baraj gölüne gitti. Gölde botları devrilen arkadaş suya düştü, biri hayatını kaybetti. Olay, İskilip ilçesine bağlı Salur köyü yakınlarında yaşandı.

ÇORUM'A BALIK TUTUMAK İÇİN GELMİŞLERDİ

Amasya'nın Merzifon ilçesinden balık tutmak için Çorum'a gelen Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Abdullah Karadağ (48) ve Mustafa Çakır’ın bindikleri bot Obruk Baraj gölünde devrildi.

Mustafa Çakır, kendi çabasıyla barajdan çıkarken Abdullah Karadağ ise baraj gölünde kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu talihsiz sağlıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan Karadağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balık tutmak için denize attığı ağ sonu oldu Balık tutmak için Karadeniz'e attığı serpme ağ ayağına dolanan yaşlı adam, denize düşüp boğuldu.

Balık tutmak için evden çıktıktan sonra kaybolmuştu, cesedi bulundu Adana'da yaşanan olayda balık tutmak için evden çıkan adama ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirmişti. Jandarma ekipleri talihsiz adamın cesedini nehir kenarında buldu.