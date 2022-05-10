Türkiye Gazetesi

Ankara’da öğrenci servisi kaza yaptı, 11 kişi yaralandı. Kaza, dün sabah Sincan ilçesine bağlı 2435. Cadde’de meydana geldi. Ramazan K. idaresindeki öğrencileri taşıyan servis minibüsü, kontrolden çıkarak kavşağın köşesindeki apartmanın duvarına çarptı. Kazada ev sahibi Şeref Sürücü ile 10 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, duvarı tamamen yıkılan oda ise kullanılamaz hale geldi.

EV SAHİBİ DEPREM SANDI

Evine servis çarpan Şeref Sürücü, “Deprem oluyor sandım. Birden bire üzerime bütün beton parçaları indi. Eşim bağırdı onu hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum. Hastaneye götürdüler beni. Bizim burada zaten hep ters yoldan giriyorlar inşaatlar olduğu için. Servis firması, ‘duvarı yapacağız’ dedi. Dün akşam geldiler yapmaya kalktılar. Akşamleyin bu iş olmaz dedim, yarın sabah gelin dedim. Hala gelmediler. Aradığımda da ‘şikayetçi olmayacağınıza dair dilekçe verirseniz hemen yapar bitiririz’ dediler. Yoldan çok hızlı gidiyorlar” dedi.

"BABAMIN YATAKODASINA OTOBÜS GİRDİ"

Diğer ev sahibi Selim Sürücü ise, “Babamın yatak odasına otobüs girmiş. Babamın kanaması vardı. Öğrenciler varmış araçta. Yaralıların durumunda çok bir şey yoktu. Yolumuzda sürekli kaza oluyor, kavşakta ışıklandırma yok. Sürekli kaza oluyor. Müteahhit firma çevre planlamasında duvarın tamamı yapılmadığı için kaldırımdan aşıp bizim evimize kadar giriyor.

Duvar olsaydı bunlar başımıza gelmeyecekti. Firma geldi ‘yapacağız’ dediler ama daha gelmediler iki gün geçti. Gece nöbet tutuyoruz ki hayvan hırsız girmesin” ifadelerini kullandı.

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