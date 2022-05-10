Türkiye Gazetesi

Karasuspor'un eski başkanı Burhan Erdoğan'da bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi. Bu ihbar sonrası ekipler, Erdoğan'ın ikametgahına gitti. Eve çilingir yardımıyla giren güvenlik güçleri, Erdoğan'ı hareketsiz vaziyette buldu. Bunun üzerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerine intikal eden sağlıkçılar, yaptıkları kontrolde 52 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Erdoğan'ın kesin ölüm sebebi otopsi ile ortaya çıkacak.

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