Türkiye Gazetesi

Manisa Turgutlu'da ikamet eden 33 yaşındaki İ.U. pazartesi günü ortadan kayboldu. 24 saat boyunca eve dönmeyince ailesi polis kayıp ihbarında bulundu. Konu ile ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri gencin peşine düştü. Polis arama çalışması yaparken amcasının oğlu İ.U'yu Irlamaz Mahallesindeki ormanlık alanda incir ağacına iple asılı vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedi Adli Tıp'a kaldırılan İ.U'nun kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi ile ortaya çıkacak. Şahsın babasının öldüğü ve annesiyle de uzun süredir görüşmediği öğrenildi.

2 gün önce kaybolmuştu, kadının cesedine ulaşıldı Aydın’da 2 gün önce akşam saatlerinde evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 56 yaşındaki Fatma Toprak’ın cansız bedenine ulaşıldı.

90 yaşındaki İngiliz'in denizde cesedi bulundu Muğla Bodrum'da denizden ceset çıktı. Ölen şahsın, İngiliz vatandaşı olduğu tespit edildi.