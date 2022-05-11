Türkiye Gazetesi

İngiltere merkezli bir şirkette görev yaptığı gemiden düşen birinci kaptan Erdal Seçkal, iki buçuk gün sonra Bali’deki balıkçılar tarafından kurtarıldı. 40 yaşındaki Türk vatandaşı Erhan Seçkal bugün yurda döndü. Endonezya’daki işlemlerinin ardından Bali’den kalkan uçakla sabah 05.00’de kendisine eşik eden şirket yetkilisi ile havalimanına ulaşan Seçkal, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.

“AİLEME KAVUŞMAK İSTİYORUM”

Havalimanında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Erhan Seçkal, “Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. Özellikle devlet yetkililerine yardımları için çok teşekkür ederim. Dışişleri Bakanımız, Jakarta Büyükelçiliğimizin çalışanları bana bu konuda çok yardımcı oldu. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum. Şu an aileme kavuşmak için onların yanına gidiyorum” ifadelerine yer verdi. Geçici seyahat belgesiyle gelen Seçkan, Havalimanı Pasaport Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından havalimanından ayrıldı.

İKİ BUÇUK GÜN SONRA BALIKÇILAR TARAFINDAN BULUNDU

Liberya bayraklı QUORN isimli geminin kaptanı Erhan Seçkal'ın 2 Mayıs’ta Bali Adası’nın yaklaşık 30 mil kuzeyinde seyir halinde iken öğlen sularında gemide bulunmadığı fark edilmiş, Endonezya RCC ve gemi tarafından yapılan arama faaliyetleri sonuçsuz kalmıştı. Seçkal daha sonra balıkçılar tarafından iki buçuk gün sonra denizde bulunan ve hastaneye kaldırılmıştı.

Balık tutmak için girdiği gölde canından oldu Çorum’da yaşanan olayda balık tutmak için gittikleri baraj gölüne düşen iki arkadaştan biri canından oldu.