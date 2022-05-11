Türkiye Gazetesi

Hakkari'de gece saatlerinde meydana gelen korkunç kazada bir otomobil ve minibüs çarpıştı. Kazada polis memuru ve 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Gece yarısı olan kazada bir minibüs Hakkari’de öğle saatlerinde bariyerlere çarparak trafik kazası yapan yakınlarını ziyarete geldikten sonra tekrardan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

Minibüs seyir halindeyken kent merkezinden Depin istikametine gitmekte olan polis memuruna ait otomobil bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1'İ POLİS 2 KİŞİ HAYTAINI KAYBETTİ

Kazada araçta sıkışan 7 kişi ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sivas nüfusuna kayıtlı polis memuru Abdulkadir Kılıç ile minibüste şoförü Kemal Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, hastaneye gelerek bilgi aldı. Olayı öğrenen yakınları ise hastane önüne akın etti.

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