Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 20 yıl önce intihar süsü verilerek işlenen cinayet dosyanın zaman aşımına uğramasına 10 gün kala çözüldü. Cinayet zanlıları 20 yıl sonra yakalandı. İlçe Komutanlığı ekipleri 2002’de Sürücü Mahallesi’nde göğsünden vurulmuş halde bulunan Urhan Daduklu’nun ölümüyle ilgili çalışma başlattı.
20 YIL SONRA CİNAYET ZANLILARI YAKALANDI
Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda, intihar süsü verilen olayın 20 yıl sonra cinayet olduğu ortaya çıktı. Elde edilen deliller ışığında operasyon düzenleyen ekipler, H.G ve N.K'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G. tutuklanırken N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dosyası 3 gün sonra kapanacaktı: 20 yıl önceki cinayette sır perdesi kalktı Isparta'da 20 yıl önce işlenen cinayet, dosyanın kapanmasına 3 gün kala çözüldü.